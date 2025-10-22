Хегсет подтвердил удар по лодке с наркотиками в восточной части Тихого океана

По словам главы Пентагона, на борту судна в момент удара находились два наркотеррориста

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Военный министр США Пит Хегсет подтвердил уничтожение американскими вооруженными силами в Тихом океане лодки, предположительно использовавшейся для контрабанды наркотиков.

"Вчера по приказу президента [США Дональда] Трампа военное министерство распорядилось нанести кинетический удар по судну, принадлежавшему террористической организации и осуществлявшему наркотрафик в восточной части Тихого океана", - написал Хегсет в социальной сети X. По его словам, информация о том, что на борту лодки находились наркотики, подтверждается данными американской разведки.

"На борту судна в момент удара, который был нанесен в международных водах, находились два наркотеррориста. Они были уничтожены, при этом американские военнослужащие в результате удара не пострадали", - добавил Хегсет.

Как отметила ранее телекомпания CBS, это уже восьмая лодка, уничтоженная ВС США под предлогом борьбы с наркотрафиком, при этом ранее удары наносились только в южной части Карибского бассейна.

Вашингтон обвиняет власти Венесуэлы в недостаточной борьбе с контрабандой наркотиков. В выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы продолжат атаковать суда, связанные, по версии Соединенных Штатов, с венесуэльскими наркокартелями во главе с президентом республики Николасом Мадуро. Американские СМИ сообщали, что США в ближайшие несколько недель могут начать наносить удары по объектам наркокартелей и на территории Венесуэлы.