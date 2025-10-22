МИД Турции: суд ООН подтвердил нарушение Израилем международного права

Анкара будет поддерживать палестинский народ в его справедливой борьбе, заявили в ведомстве

СТАМБУЛ, 22 октября. /ТАСС/. Попытки Израиля ослабить усилия ООН по оказанию помощи жителям Палестины являются незаконными, это подтвердил Международный суд ООН принятием в среду консультативного заключения по обязательствам еврейского государства в вопросе присутствия на палестинской территории международных организаций. Об этом заявил МИД Турции, комментируя решение инстанции.

"Принятое Международным судом консультативное заключение <…> ясно показывает, что Израиль, вопреки международным обязательствам, нарушает законы на оккупированных палестинских территориях. <…> Несоблюдение Израилем международных обязательств, непрекращающиеся преступления против палестинского народа, а также препятствование доставке гуманитарной помощи и нападения на объекты и персонал ООН представляют собой вызов международному праву. Попытки властей Израиля ослабить полномочия, деятельность и присутствие ООН и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на оккупированных территориях являются незаконными", - отмечается в документе.

"Турция будет впредь поддерживать палестинский народ в его справедливой борьбе и решительно содействовать эффективному применению международного права и усилиям по установлению справедливости", - заявил МИД республики.

Слушания по вопросу о правовых обязательствах Израиля в отношении деятельности ООН на палестинских территориях, по итогам которых вынесено заключение, проводились в Международном суде с 28 апреля по 2 мая. Он получил в общей сложности 45 письменных заявлений от различных стран и международных организаций, в том числе Турции.

Генассамблея ООН 19 декабря 2024 года приняла резолюцию, которая запрашивала консультативное заключение Международного суда ООН по обязательствам Израиля в отношении оккупированных палестинских территорий. В числе прочего речь идет о поставках товаров, имеющих решающее значение для выживания палестинского гражданского населения, а также об оказании основных услуг, гуманитарной помощи и помощи в целях развития на благо палестинцев и в поддержку права палестинского народа на самоопределение. Документ поддержали 137 стран, включая Россию, Великобританию, Китай и Францию. Против проголосовали 12 государств, в том числе Израиль, Канада и США. Еще 22 страны воздержались.

Консультативные заключения Международного суда ООН, в отличие от решений, обязательной силы не имеют.