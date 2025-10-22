Пашинян заявил, что в Армении невозможно производиться коньяк

Премьер-министр республики счел наличие продукции, не соответствующей стандартам, рычагом ограничения суверенитета страны

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян © Александр Рюмин/ ТАСС

ЕРЕВАН, 22 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в республике невозможно производить коньяк, и счел наличие продукции, не соответствующей стандартам, рычагом ограничения суверенитета страны.

Выступая в ходе правительственного часа в парламенте Армении, премьер отметил, что одной из тем, которые обсуждались на встрече с грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе, была экономика. Пашинян заявил, что правительства обеих стран полны решимости бороться с коррупцией в экономических схемах, а также указал на необходимость привести экономику в соответствие со стандартами, поскольку "отсутствие стандартов создает проблемы".

"Продукция, не соответствующая стандартам находится в обороте за счет нашего суверенитета, то есть наличие продукции не соответствующей стандартам - инструмент воздействия на наш суверенитет. <…> Неужели нам придется выбирать между нашей независимостью и водкой цвета чая, которая называется коньяком?" - сказал он. Пашинян добавил, что говорил о необходимости приведения продукции в соответствие со стандартами еще в 2018 году.

При этом премьер отметил, что во время визитов к нему обращаются представители международных организаций, говоря, что в Армении подделывают различные товары.

"Коньяк невозможно производить в Армении, как и "Джермук" (минеральная вода - прим. ТАСС) невозможно производить в Дилижане. Шампанское невозможно производить в Армении. Наша проблема в том, что мы смотрим нам мир через окно, и это окно - вопрос прозрачности", - заключил Пашинян.

Весной 2025 года усложнилась ситуация с пропуском армянской алкогольной продукции в Россию транзитом через Грузию. В частности, в мае представители армянских компаний - производители коньяка, экспортеры и грузоперевозчики - провели акции протеста у посольства Грузии в Армении, заявляя о проблемах при перевозке алкогольной продукции через грузинскую границу. Они отмечали, что транзитные грузы, которые следуют в Россию и другие страны через территорию Грузии, подвергаются дополнительным проверкам на границе, из-за чего перевозчики вынуждены простаивать на грузинском пункте пропуска по несколько недель. В итоге в первой половине июня Комитет государственных доходов Армении из-за значительного скопления армянских фур на грузинской стороне приостановил пропуск грузовиков с коньяком в Грузию, пообещав восстановить движение, как только с грузинской стороной будет урегулирован вопрос транзита. Ситуация была урегулирована лишь к концу июня после визита министра экономики в Тбилиси.