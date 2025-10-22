WSJ: арабские страны против создания подконтрольной Израилю зоны в секторе Газа

По данным издания, государства встревожены тем, что часть анклава будет контролироваться ЦАХАЛ

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. /ТАСС/. Арабские страны выступили против разделения сектора Газа на отдельные подконтрольные зоны из-за риска сохранения там израильского присутствия. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По информации издания, правительства арабских стран, выступившие посредниками в мирном урегулировании в конфликте в секторе Газа, встревожены тем, что часть анклава будет контролироваться Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Они считают, что Израиль в дальнейшем может не вывести оттуда свои войска и создать в секторе Газа зону своего влияния.

США и Израиль предложили план по восстановлению сектора Газа, включающий в себя создание там двух зон, каждая из которых будет контролироваться Израилем или палестинским движением ХАМАС.

6 октября делегации Израиля и ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию ситуации в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 10 октября.