Минфин США анонсировал ужесточение санкций против России
19:30
обновлено 19:51
ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что 22 или 23 октября Вашингтон сообщит о значительном ужесточении санкций против РФ.
"Мы намерены объявить или сегодня днем после закрытия [торгов на биржах в США], или первым делом завтра [в четверг] утром о значительном ужесточении санкций в отношении России", - сказал он журналистам.
Бессент не привел каких-либо подробностей.