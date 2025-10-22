Минфин США анонсировал ужесточение санкций против России

Глава ведомства Скотт Бессент заявил, что Вашингтон объявит об ограничениях 22 или 23 октября

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что 22 или 23 октября Вашингтон сообщит о значительном ужесточении санкций против РФ.

"Мы намерены объявить или сегодня днем после закрытия [торгов на биржах в США], или первым делом завтра [в четверг] утром о значительном ужесточении санкций в отношении России", - сказал он журналистам.

Бессент не привел каких-либо подробностей.