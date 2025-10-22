Орбан отправится с визитом в Вашингтон

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что поездка состоится в начале ноября

БУДАПЕШТ, 22 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готовится нанести визит в Вашингтон в начале ноября. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров в американской столице с госсекретарем США Марко Рубио.

"Мы провели встречу в отличной атмосфере, и она продолжалось дольше, чем планировалось, но на то были веские причины, поскольку, с одной стороны, нужно было обсудить вопросы, связанные с мирными усилиями, а с другой - темы, связанные с предстоящим визитом премьер-министра в Вашингтон", - сказал глава венгерского МИД в интервью телекомпании М1.

Он уточнил, что визит Орбана в столицу США для встречи с президентом Дональдом Трампом состоится в начале ноября.

"Мой коллега заявил, что президент Соединенных Штатов считает премьер-министра Венгрии своим настоящим другом и союзником. Они также с нетерпением ждут визита премьер-министра в Вашингтон в начале ноября", - отметил Сийярто.

Министр подчеркнул, что сейчас, после возвращения Трампа в Белый дом, венгерско-американские отношения находятся в отличном состоянии и Венгрия придает им чрезвычайно важное значение.

Ранее Орбан заявлял, что готовится к встрече с Трампом, которая в основном должна быть посвящена развитию двусторонних экономических связей. Венгрия заинтересована, в частности, в возобновлении соглашения с США об избежании двойного налогообложения, которое отказалась продлевать администрация Джо Байдена. Оно важно для развития деловых отношений и осуществления взаимных инвестиций.