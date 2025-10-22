Эксперт Гонсалес: Зеленский в отчаянии из-за отказа Трампа поставлять Tomahawk

По словам ведущего ток-шоу Russia Up Close, еще одной причиной нахождения Зеленского в "политическом тупике" является успешное продвижение российских войск

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский находится в политическом тупике в связи с успешным продвижением российских войск и отказом президента США Дональда Трампа поставлять крылатые ракеты Tomahawk. Такое мнение выразил ТАСС американский политический обозреватель, ведущий ток-шоу Russia Up Close Эдди Гонсалес.

"Идею о поставках Tomahawk Зеленский впервые озвучил Трампу еще в сентябре во время переговоров в ООН. Зеленский не военный стратег, и я считаю, что ему просто поручили запросить эти вооружения. Его европейские кураторы сказали ему: "Мы не можем помочь, проси Трампа", - сказал собеседник агентства.

Гонсалес отметил, что Киев не обратился за современными ракетами непосредственно к странам ЕС или Великобритании. "У них либо нет такого оружия, либо они не могут позволить себе расстаться с имеющимися арсеналами, либо не хотят брать на себя ответственность за дальнейшую эскалацию конфликта", - пояснил он.

"Сейчас Зеленский в полном отчаянии, поскольку Трамп четко дал понять, что не стоит ожидать поставок Tomahawk. Россия успешно продвигается по всей линии фронта, никакие крылатые ракеты не могут изменить ситуацию на поле боя, а Европа просто не в состоянии оказать поддержку. Украина обречена на дальнейшие территориальные потери", - констатировал Гонсалес. "Трамп, по сути, сказал: война окончена. Остаются лишь вопросы "когда" и "как", - заключил эксперт.