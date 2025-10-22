Трамп отрицает снятие Вашингтоном одного из ограничений для Киева на удары по РФ

По словам президента США, публикация The Wall Street Journal о снятии ограничений на использование Украиной ракет является фейковой новостью

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что информация о снятии Вашингтоном ключевого ограничения для Киева на применение некоторых западных ракет для ударов вглубь России, приведенная в публикации газеты The Wall Street Journal, не соответствует действительности.

"Публикация The Wall Street Journal о том, что США разрешили Украине применять ракеты большой дальности для ударов вглубь России, является фейковой новостью", - написал американский лидер в Truth Social. "США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни поступали, и к тому, что Украина с ними делает!" - утверждал Трамп.

Пентагон не подтвердил и не опроверг информацию WSJ о снятии ограничений для Киева. "Пожалуйста, обращайтесь в Белый дом", - сообщил ТАСС представитель ведомства.

В упомянутом материале со ссылкой на должностных лиц США утверждается, что Вашингтон ожидает, что теперь ВСУ будут больше использовать британские ракеты класса воздух - земля Storm Shadow. Как указывает издание, у США есть возможность регулировать использование Киевом данного вида вооружений, так как для наведения на цель применяются американские разведывательные данные. Как пишет газета, этот шаг последовал за тем, как полномочия на рассмотрение подобных ударов Киева были переданы от главы Пентагона Пита Хегсета верховному главнокомандующему Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американскому генералу Алексусу Гринкевичу.