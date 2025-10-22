Бессент надеется, что встреча Трампа и Си Цзиньпина пройдет в позитивном ключе

Председатель КНР Си Цзиньпин © Александр Рюмин/ POOL/ ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. /ТАСС/. Министр финансов США Скотт Бессент рассчитывает, что предстоящие переговоры с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном заложат основу для "более позитивной" встречи президента Дональда Трампа и председателя Си Цзиньпина.

"Представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир уже направляется в Куала-Лумпур, в субботу и воскресенье в Малайзии мы встретимся с нашим китайским коллегой - вице-премьером [Госсовета КНР] Хэ Лифэном. <...> Мы обсуждаем, какой будет реакция США и союзников, если мы не сможем согласовать [c Пекином] паузу или послабления мер экспортного контроля в отношении редкоземельных металлов. <...> Надеюсь, мы сможем уладить все это, чтобы лидеры [США и Китая] смогли вести переговоры в более позитивном ключе", - сказал он в интервью телеканалу Fox Business.

Глава Минфина США также указал, что Трамп и Си Цзиньпин "часто контактируют" и что было бы жалко "тратить их первую личную встречу во второй президентский срок Трампа, чтобы разбирать проблемы, а не работать над выстраиванием более конструктивного диалога между США и Китаем", - отметил Бессент.

Он выразил надежду на "два дня насыщенных переговоров" и добавил, что для него это будет уже пятая встреча с представителями Китая. "Переговоры уже проходили в Женеве, Лондоне, Стокгольме, Мадриде, теперь мы направляемся в Куала-Лумпур", - отметил Бессент.

Ранее американский президент заявил, что планирует встретиться с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС, который будет проходить с 31 октября по 1 ноября в Республике Корея.