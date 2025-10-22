Начальник Штаба обороны: Румыния не направляет войска на Украину

Страна не вступает в конфликт, но готовится "как к войне", заявил глава штаба обороны генерал Георгицэ Влад

БУХАРЕСТ, 22 октября. /ТАСС/. Начальник Штаба обороны Румынии генерал Георгицэ Влад заявил на пресс-конференции, что страна не вступает в конфликт на Украине и не направляет туда войска.

"Мы не вступаем в войну, - приводит его слова агентство Медиафакс. - Но мы готовимся как к войне. И не направляем войска на Украину. У нас нет военных на Украине, мы не направляли военных в зоны конфликтов".

"В настоящее время у нас нет информации, которая привела бы нас к гипотезе об агрессии против национальной территории, - добавил он. - Я сказал зато, что Румынии нужны подготовленное население, национальная экономика, которая способна к военному усилию, и, не в последнюю очередь, план борьбы с дезинформацией и фейковыми новостями".

Начальник Штаба обороны подвел итоги прошедших на прошлой неделе в Бухаресте и прилегающем уезде Илфов учений по мобилизации резервистов MOBEX B-IF-25. По его данным, на учения, которые проводились для проверки уровня подготовки населения, экономики и территории к обороне, явились 83% из 10 тыс. получивших повестки резервистов Минобороны и ряда других ведомств, 11% из резервистов Минобороны имели проблемы со здоровьем, которые не позволили им участвовать в учениях.