Al Hadath: представители ПНА не планируют встречаться с ХАМАС в Каире

Представители палестинского радикального движения пока не комментировали данные публикации телеканала

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 23 октября. /ТАСС/. Представители Палестинской национальной администрации (ПНА) не будут участвовать во встречах с движением ХАМАС в столице Египта. С таким утверждением выступил телеканал Al Hadath.

"Представители ПНА не планируют завтра встречаться с членами делегации ХАМАС", - подчеркнул в беседе с каналом неназванный представитель движения ФАТХ, главой которого является президент Государства Палестина Махмуд Аббас и которое фактически осуществляет административное управление на Западном берегу реки Иордан. Al Hadath отмечает, что, по его информации, делегация ФАТХ под руководством вице-президента Палестины Хусейна аш-Шейха 23 октября проведет переговоры с главой Управления общей разведки Египта Хасаном Рашадом. По результатам этих консультаций будет принято решение касательно встреч с другими палестинскими делегациями, которые уже прибыли в египетскую столицу.

Ранее телеканал сообщил со ссылкой на источники, что представители руководства ХАМАС в Каире провели переговоры с членами делегаций Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) и Демократического фронта освобождения Палестины (ДФОП). Стороны обсуждали послевоенное управление сектором Газа, потенциальное разоружение ХАМАС и ввод в анклав международного миротворческого контингента.

ХАМАС данные публикации пока не комментировал, о предварительных результатах встречи с палестинскими фракциями официально также не сообщал.

16 октября телеканал Al Hadath проинформировал, что представители ряда палестинских фракций, включая ХАМАС, 22 октября прибудут в Каир для проведения переговоров о развитии Газы, в частности о системе управления в палестинском анклаве.

6 октября делегации Израиля и ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 10 октября.