В посольстве США подтвердили желание провести переговоры с РФ по раздражителям

В диппредставительстве указали, что рассчитывают возобновить диалог когда это будет удобно обеим сторонам

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Американская сторона подтверждает готовность провести переговоры с РФ по устранению раздражителей в двусторонних отношениях. Об этом сообщили "Известиям" в посольстве США в Москве.

"Мы рассчитываем продолжить эти переговоры в будущем, когда это будет удобно обеим сторонам", - указали в диппредставительстве.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что дата для проведения соответствующих консультаций пока не согласована.

27 февраля и 10 апреля в Стамбуле прошли переговоры, посвященные нормализации условий работы посольств России и США и обсуждению путей преодоления раздражителей в отношениях двух стран. Делегацию РФ на первом и втором раундах консультаций возглавлял нынешний посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, американскую - заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Первая встреча за закрытыми для прессы дверями продлилась более шести часов, продолжительность переговоров во время второго раунда составила пять с половиной часов.