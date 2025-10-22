Трамп: переговоры по украинскому конфликту идут достаточно хорошо

Президент США отметил, что урегулировать кризис на Ближнем Востоке было легче, чем украинский конфликт

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по вопросу урегулированию украинского кризиса идут достаточно хорошо.

"У нас сегодня состоялись очень хорошие беседы. Дела в том, что касается Украины и России, идут достаточно хорошо. Мы думали, что [урегулировать кризис] будет несколько проще, а оказалось, что [сделать это] сложнее, чем на Ближнем Востоке", - заявил Трамп в среду во время общения с журналистами в Белом доме по завершении встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.