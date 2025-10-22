Трамп заявил, что США не собираются сами запускать Tomahawk по России

Обучение украинских военных применению этих ракет займет от полугода до года, заявил президент Соединенных Штатов

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США не собираются сами запускать ракеты Tomahawk по России, а на подготовку украинских военных к их применению ушло бы от полугода до года.

"Проблема с Tomahawk, о которой многие не знают, заключается в том, что на обучение их использованию уходит минимум шесть месяцев, обычно год. Они очень сложны, поэтому единственный способ запустить Tomahawk - это если бы мы запустили его сами, а мы этого делать не собираемся", - сказал Трамп 22 октября журналистам в Белом доме по завершении встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Он подчеркнул, что обучение работе с этими ракетами требует годы интенсивной подготовки. "Мы знаем, как ими пользоваться, и мы не собираемся обучать других людей, это было бы слишком отдаленное будущее", - добавил президент.

Трамп 17 октября в начале встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что Вашингтону самому нужны ракеты Tomahawk и некоторые другие вооружения, которые поставляются Киеву. Как сообщил портал Axios со ссылкой на источники, американский лидер заявил Зеленскому, что США в данный момент не намерены поставлять Tomahawk Украине. По сведениям портала, глава Белого дома дал понять, что его приоритетом сейчас является дипломатия, а поставки ракет могут ее подорвать.

6 октября Трамп сообщил, что фактически принял решение о возможности передачи ракет Tomahawk украинской стороне, но не пояснил, в чем оно заключается. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно, и предупредил, что "это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами". Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в случае поставок Киеву ракет Tomahawk потребуется адекватный ответ со стороны Москвы.