Трамп считает, что Путин и Зеленский хотят мира

Президент США заявил, что при нем конфликт не начался бы

Редакция сайта ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, и лидер России Владимир Путин, и Владимир Зеленский хотят мирного урегулирования конфликта на Украине.

"Я думаю, они оба хотят мира. Понимаете, это [конфликт] приближается к четвертому году. Если бы я был президентом, он не начался бы", - сказал он 22 октября журналистам в Белом доме по завершении встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.