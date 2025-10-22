"Аль-Ихбария": Израиль обстрелял населенный пункт в Дераа на юге Сирии

Информации о погибших нет, отметил телеканал

ТУНИС, 23 октября. /ТАСС/. Израильские военные открыли огонь по населенному пункту в провинции Дераа на юге Сирии. Об этом сообщает телеканал "Аль-Ихбария".

По его информации, обстрел ведется из разнокалиберного оружия. Данных о жертвах или пострадавших пока не поступало.

22 сентября президент республики на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что Сирия и Израиль могут договориться о мерах безопасности, но израильские силы "в любом случае должны уйти с сирийской территории".

17 сентября министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Асаад аш-Шейбани и министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер провели в Лондоне переговоры под эгидой США. Стороны обсудили новый проект договора по мерам безопасности, который заменит соглашение о разъединении израильских и сирийских сил на Голанских высотах, заключенное в 1974 году. Прежний документ Израиль объявил утратившим силу после смены власти в Дамаске в декабре 2024 года, вслед за чем израильская армия расширила контроль над Голанскими высотами, заняв буферную зону, в том числе закрепившись на вершине горного массива Хермон.