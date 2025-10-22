Трамп признал, что не уверен в способности санкций поколебать решимость РФ

Президент США выразил надежду на то, что ограничения против "Лукойла" и "Роснефти" "будут оставаться в силе недолго"

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп признал, что не уверен в способности новых санкций Вашингтона против РФ поколебать решимость Москвы по Украине. Соответствующее заявление он сделал 22 октября во время общения с журналистами по завершении встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Трампу был задан вопрос о том, считает ли он, что ужесточение антироссийских санкций подтолкнет руководство РФ к урегулированию украинского кризиса. "Я не знаю. Я думаю, что они определенно окажут воздействие. Это масштабные санкции, санкции против двух крупнейших нефтяных компаний, одних из крупнейших в мире, они российские", - заявил хозяин Белого дома. При этом он выразил надежду на то, что санкции против "Лукойла" и "Роснефти" "будут оставаться в силе недолго". "Мы надеемся, что конфликт будет урегулирован", - заявил американский лидер.