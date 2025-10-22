Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Массовое отравление в Улан-Удэ
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ миреВоенная операция на Украине

Трамп: Зеленскому стоит действовать здраво в вопросе украинского урегулирования

Для урегулирования на Украине требуется готовность и Москвы, и Киева, отметил президент США
Редакция сайта ТАСС
21:34
обновлено 21:47

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что для урегулирования на Украине требуется готовность к разумным действиям не только со стороны Москвы, но и со стороны Киева. Такое заявление он сделал в среду журналистам в Белом доме по завершении встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

"Надеюсь, [президент РФ Владимир] Путин будет действовать здраво, и надеюсь, Зеленский тоже будет здравомыслящим. Знаете, для танго нужны двое, как говорится", - сказал Трамп. 

Путин, Владимир ВладимировичУкраинаСШАРоссияТрамп, ДональдЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине