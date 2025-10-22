Трамп: Зеленскому стоит действовать здраво в вопросе украинского урегулирования

Для урегулирования на Украине требуется готовность и Москвы, и Киева, отметил президент США

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что для урегулирования на Украине требуется готовность к разумным действиям не только со стороны Москвы, но и со стороны Киева. Такое заявление он сделал в среду журналистам в Белом доме по завершении встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

"Надеюсь, [президент РФ Владимир] Путин будет действовать здраво, и надеюсь, Зеленский тоже будет здравомыслящим. Знаете, для танго нужны двое, как говорится", - сказал Трамп.