Трамп заверил, что не давал разрешения на удары вглубь РФ ракетами США

Президент Соединенных Штатов предположил, что Украина использует европейские ракеты

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, комментируя материал газеты The Wall Street Journal (WSJ), заявил, что не давал разрешения наносить удары американскими ракетами вглубь России.

"[Газета The Wall Street Journal] заявляла, что я дал Украине позволение наносить удары ракетами вглубь РФ. Я не делал этого. Они не используют наши ракеты. Полагаю, они используют европейские ракеты, но не наши", - сказал он в среду журналистам в Белом доме по завершении встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Американский лидер также заявил, что "не контролирует то, что делается" с европейскими ракетами. "Но я контролирую наши ракеты. И они не запускают наши ракеты, это фейковый материал. The Wall Street Journal публикует много фейковых материалов", - сказал Трамп.

Ранее WSJ со ссылкой на должностных лиц США выступила с утверждением, что Вашингтон снял ключевое ограничение для Киева на применение некоторых западных ракет для ударов вглубь России. По данным газеты, этот шаг последовал за тем, как полномочия на рассмотрение подобных ударов Киева были переданы от главы Пентагона Пита Хегсета верховному главнокомандующему Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американскому генералу Алексусу Гринкевичу.

Россия неоднократно указывала, что удары дальнобойным оружием осуществляются не Киевом, а западными странами, чьи специалисты осуществляют наведение на цели. Как неоднократно отмечал президент России Владимир Путин, никакие поставки даже самого современного западного оружия Украине не изменят ситуацию на поле боя.