Трамп обсудит украинский конфликт с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС

Президент США отметил, что расчитывает на "большое влияние" председателя КНР

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен обсудить урегулирование на Украине с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС, рассчитывая на его влияние. Об этом он заявил журналистам в Белом доме по завершении встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

"Да, я думаю, он [Си Цзиньпин] может оказать большое влияние на [президента РФ Владимира] Путина. Я думаю, он может оказать большое влияние на многих людей. Послушайте, он уважаемый человек. Он очень сильный лидер очень большой страны. Да, я думаю, он может оказать большое влияние. И мы, безусловно, будем говорить о России, Украине", - сказал Трамп.