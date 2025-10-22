Трамп назвал хорошей идею Путина о сохранении количественных ограничений по ДСНВ

Президент США подчеркнул, что предложение российского лидера "очень надлежащая вещь"

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал хорошей и надлежащей идеей предложение российского лидера Владимира Путина о сохранении количественных ограничений в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

"Президент Путин в ходе телефонной беседы упомянул ядерную [сферу], <...> деэскалацию. Я не против. Я считаю, это хорошо. Я считаю, это очень надлежащая вещь", - сказал он.

22 сентября Путин сообщил на совещании с Советом безопасности России, что Москва по истечении в будущем феврале срока действия ДСНВ готова на протяжении еще одного года продолжать придерживаться количественных ограничений по документу. Однако, отметил он, эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил 22 октября, что жизнеспособность российской инициативы по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений будет обеспечена только в случае взаимности с американской стороны, которая не должна предпринимать шагов, подрывающих существующее соотношение потенциалов сдерживания. Замглавы МИД РФ подчеркнул, что Москва должна убедиться в устойчивости отказа Вашингтона от крайне враждебного антироссийского курса предыдущей администрации Соединенных Штатов.