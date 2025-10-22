Рютте: НАТО будет готов сбивать самолеты РФ только в случае угрозы

Самолеты, не представляющие опасности странам альянса, будут перехватывать и "аккуратно выводить за пределы" воздушного пространства, сообщил генсек

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 23 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс будет перехватывать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство стран-членов, но прибегнет к их уничтожению только в случае прямой угрозы.

"В случае необходимости НАТО может сбить эти самолеты, если они представляют угрозу. Если они не представляют угрозы, их перехватят, а затем аккуратно выведут за пределы [воздушного пространства]", - сказал Рютте в среду в интервью телеканалу Fox News.

В конце сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал безответственными заявления о готовности стран НАТО сбивать российские военные самолеты, якобы нарушающие воздушное пространство альянса.