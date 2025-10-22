Трамп уверен, что Россия хочет заключить сделку по Украине

Американский лидер считает, что президент РФ Владимир Путин "готов немного дальше вести переговоры"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Россия готова пойти на переговоры и заключить сделку по украинскому урегулированию. Об этом он заявил журналистам в Белом доме 22 октября по завершении встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

"Я думаю, сейчас он [президент РФ Владимир Путин] готов немного дальше вести переговоры, и я думаю, он готов заключить сделку. Посмотрим", - сказал Трамп.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 21 октября заявил, что российская сторона по-прежнему придерживается позиции, с которой согласился и Трамп на саммите с Путиным на Аляске, что нужен долгосрочный устойчивый мир, а не немедленное прекращение огня на Украине, которое ни к чему не приведет. Лавров сообщил, что подтвердил это госсекретарю США Марко Рубио в разговоре с ним 20 октября.

Глава МИД РФ обратил внимание, что из Вашингтона звучат заявления, что надо "немедленно остановиться" в конфликте на Украине, но, подчеркнул Лавров, это значило бы забыть первопричины конфликта, которые американская администрация с приходом к власти Трампа четко понимала и озвучивала это понимание.