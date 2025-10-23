Азаров: Зеленский нарушил Конституцию Украины, лишив гражданства мэра Одессы

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский нарушил Конституцию Украины, лишив гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров.

"Зеленский, приняв решение о лишении его [Труханова] гражданства, нарушил конституцию, потому что по конституции рожденный в Украине не имеет права быть лишенным гражданства", - сказал он.

Азаров также пояснил, что президент по конституции не имеет права увольнять мэра. "Мэр - это представитель местного самоуправления. Он избирается всеобщим голосованием, и только всеобщее голосование может его отозвать. Либо должно быть уголовное преследование, вынесение приговора суда и освобождение от должности по приговору суда, если предстоит тюремное заключение", - продолжил он.

Труханов - один из крупнейших региональных политиков на Украине. Между ним и администрацией Владимира Зеленского длительное время существуют серьезные разногласия. Украинские националисты обвиняют мэра Одессы в том, что он недостаточно активно проводит политику "декоммунизации".

14 октября Зеленский подписал указ о лишении Труханова украинского гражданства. Украинские журналисты неоднократно писали о вероятном наличии у одесского мэра гражданства РФ. Сам он опровергает этот факт, а также заявил, что будет оспаривать решение о лишении гражданства. В тот же день Зеленский подписал указ о создании военной городской администрации Одессы, которая будет дублировать функции действующей исполнительной власти. Ее главой стал бывший руководитель администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.

16 октября на сайте горсовета Одессы появилось распоряжение о назначении исполняющим обязанности мэра секретаря городского совета - представителя украинской правящей партии "Слуга народа" Игоря Коваля, подписанное им самим.