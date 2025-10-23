Хегсет заявил об уничтожении в Тихом океане катера

По его словам, судно использовалось для перевозки наркотиков

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил об уничтожении американскими силами в международных водах Тихого океана катера, якобы использовавшегося для перевозки наркотиков.

Как он сообщил в X, американские военные 22 октября по указанию президента США Дональда Трампа нанесли удар по небольшому судну в восточной части Тихого океана. По словам Хегсета, на катере перевозили наркотики члены организации, которую США считают террористической.

По словам главы Пентагона, "во время удара, нанесенного в международных водах, на борту находились трое мужчин из числа наркотеррористов", они были убиты. Министр отметил, что американские военные не пострадали. "Такие удары будут продолжены", - заверил он.

Ранее телекомпания CBS сообщила, что американские ВС нанесли в Тихом океане удар по очередной лодке, якобы использовавшейся для доставки наркотиков в США. Как он отметил, это уже восьмая лодка, уничтоженная ВС США под предлогом борьбы с наркотрафиком, при этом ранее удары наносились в южной части Карибского бассейна.