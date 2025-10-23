Азаров: конфликт с мэром Одессы Трухановым показал слабость режима Зеленского

Режим начал давать серьезные трещины, отметил бывший премьер-министр Украины

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Конфликт с мэром Одессы Геннадием Трухановым стал показателем слабости режима Владимира Зеленского. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров.

"Сейчас идет процесс противостояния. Это показатель, безусловно, слабости Зеленского, слабости силовых структур, которые без повода могли бы арестовать этого Труханова, но не идут на это. Это противостояние наряду с другими факторами говорит о том, что режим начинает давать очень серьезные трещины", - отметил он.

Кроме того, продолжил Азаров, во всей этой истории у режима нет поддержки американцев. "Они могли бы просто Труханову сказать - иди в отставку и дело с концом, но они этого не говорят", - указал он.