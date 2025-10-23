Азаров: окружение Зеленского пытается захватить денежные потоки в Одессе

Это главная причина ситуации с мэром города Геннадием Трухановым, заявил бывший украинский премьер-министр

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Главная причина ситуации с мэром Одессы Геннадием Трухановым заключается в желании окружения Владимира Зеленского захватить денежные потоки в городе. Такое мнение в интервью ТАСС выразил бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров.

"Главная причина, конечно, это дележ коррупционных потоков от таможни, от "7-го километра" (крупный оптово-розничный рынок - прим. ТАСС) и других источников. Одесса - богатый город, который является основным центром экспортно-импортных операций. Естественно, большие доходы на таможне. Поэтому я не думаю, что там политика. Там в основном играет роль окружение Зеленского или [главы офиса Зеленского Андрея] Ермака, которое на этом деле имеет большие деньги", - сказал он.

Кроме того, продолжил Азаров, хотят поставить абсолютно своего человека на пост мэра, ведь впереди так или иначе будут выборы.

14 октября Зеленский подписал указ о лишении Труханова украинского гражданства. Украинские журналисты неоднократно писали о вероятном наличии у одесского мэра гражданства РФ. Сам он опровергает этот факт, а также заявил, что будет оспаривать решение о лишении гражданства. В тот же день Зеленский подписал указ о создании военной городской администрации Одессы, которая будет дублировать функции действующей исполнительной власти. Ее главой стал бывший руководитель администрации Днепропетровской области Сергей Лысак. 16 октября на сайте горсовета Одессы появилось распоряжение о назначении исполняющим обязанности мэра секретаря городского совета - представителя украинской правящей партии "Слуга народа" Игоря Коваля, подписанное им самим.