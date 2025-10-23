Рахмон призвал повышать духовно-моральные устои населения

Это необходимо делать ради борьбы с угрозой терроризма, подчеркнул президент Таджикистана

ДУШАНБЕ, 23 октября. /ТАСС/. Меры по повышению духовных и моральных устоев населения помогут противостоять угрозам терроризма на южных границах Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом говорится в обращении президента Таджикистана Эмомали Рахмона к участникам Третьей конференции СНГ по противодействию терроризму и экстремизму в Душанбе.

"Стабильность в Афганистане является важнейшим фактором безопасности Таджикистана и региона в целом. Проявление активности, культивирование теории и практики терроризма по южному периметру границ нашего региона становится распространенной тенденцией. <…> Данные обстоятельства также обуславливают выработку и реализацию целенаправленных мероприятий по укреплению иммунитета населения, повышению его потенциала и духовно-моральных устоев в противовес этим вызовам", - говорится в обращении. Его огласил секретарь Совета безопасности республики Юсуф Рахмон.

Президент Таджикистана считает необходимым обеспечить разработку и реализацию совместных скоординированных мер по борьбе с распространением террористической идеологии в регионе, а также более тесному сотрудничеству между спецслужбами стран Содружества в этом направлении. "При этом следует исходить не только из собственных национальных интересов, но и общей безопасности стран - участниц СНГ", - подчеркнул глава государства.

Третья конференция СНГ по противодействию терроризму и экстремизму в Душанбе организована Государственным комитетом национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана и Антитеррористическим центром (АТЦ) СНГ. В ней принимают участие представители 11 государств СНГ и стран - членов ШОС, рабочих структур СНГ и пяти международных организаций, в том числе ООН, Региональной антитеррористической структуры ШОС, секретариата ОДКБ и других.

Участники конференции дадут оценку обстановки и прогнозы ее развития с учетом трансформации системы международной безопасности, влияния политических, экономических, религиозных и иных факторов на рост террористической и экстремистской активности, обсудят вопросы использования IT-технологий и искусственного интеллекта в мониторинге и анализе угроз безопасности и другие темы.