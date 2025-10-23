Рахмон: борьба с контрабандой наркотиков ослабит финансирование терроризма

Президент Таджикистана призвал разрабатывать системный подход в этом направлении

ДУШАНБЕ, 23 октября. /ТАСС/. Разработка системного подхода в борьбе с контрабандой наркотиков позволит ослабить финансовые возможности террористических группировок. Об этом говорится в обращении президента Таджикистана Эмомали Рахмона к участникам Третьей конференции СНГ по противодействию терроризму и экстремизму в Душанбе, которое зачитал секретарь Совета безопасности республики Юсуф Рахмон.

"Крайне тревожной остается тенденция роста контрабанды наркотических веществ, в частности, синтетических, которые на сегодняшний день являются одним из основных источников финансирования деятельности террористических группировок. Опыт последних лет подтверждает необходимость разработки системного подхода в данном направлении и прежде всего принятия эффективных мер на южных рубежах Содружества, позволяющих ослабить финансовые и материальные возможности бандформирований и террористических групп", - отметил в обращении глава Таджикистана.

Он отметил, что республика принимает необходимые меры по укреплению своих государственных границ на юге, а также сотрудничает со многими странами, включая соседние, и международными партнерами в борьбе с терроризмом, экстремизмом, транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и контрабандой оружия.

Третья конференция СНГ по противодействию терроризму и экстремизму в Душанбе организована Государственным комитетом национальной безопасности Таджикистана и Антитеррористическим центром СНГ. В ней принимают участие представители 11 государств СНГ и стран - членов ШОС, рабочих структур СНГ и 5 международных организаций, в том числе ООН, Региональной антитеррористической структуры ШОС, секретариата ОДКБ и других.

Участники конференции дадут оценку обстановки и прогнозы ее развития с учетом трансформации системы международной безопасности, влияния политических, экономических, религиозных и иных факторов на рост террористической и экстремистской активности, обсудят вопросы использования ИТ-технологий и искусственного интеллекта в мониторинге и анализе угроз безопасности и другие темы.