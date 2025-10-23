ГКНБ Таджикистана: террористы в странах СНГ чаще вербуют трудовых мигрантов

Председатель Государственного комитета национальной безопасности республики Саймумин Ятимов отметил, что террористические и экстремистские организации и их спящие ячейки активизировались для дестабилизации обстановки в регионе

Редакция сайта ТАСС

ДУШАНБЕ, 23 октября. /ТАСС/. Международные террористические организации вербуют в странах СНГ преимущественно трудовых мигрантов как наиболее уязвимую группу людей. Об этом заявил председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана Саймумин Ятимов, выступая в Душанбе на Третьей конференции СНГ по противодействию терроризму и экстремизму.

"Сегодня террористические и экстремистские организации и их спящие ячейки, аффилированные с транснациональной и киберпреступностью, активизировались для дестабилизации обстановки в регионе. На протяжении последних лет международные террористические организации формируют спящие ячейки на территории государств региона. Вербовка осуществляется преимущественно из числа трудовых мигрантов как наиболее уязвимого слоя населения, используя региональную ментальность для распространения радикальной идеологии и политизации ислама", - сказал он.

Третья конференция СНГ по противодействию терроризму и экстремизму в Душанбе организована ГКНБ Таджикистана и Антитеррористическим центром СНГ. В ней принимают участие представители 11 государств СНГ и стран - членов ШОС, рабочих структур СНГ и 5 международных организаций, в том числе ООН, Региональной антитеррористической структуры ШОС, секретариата ОДКБ и других.

Участники конференции дадут оценку обстановке и прогнозы ее развития с учетом трансформации системы международной безопасности, влияния политических, экономических, религиозных и иных факторов на рост террористической и экстремистской активности, обсудят вопросы использования IТ и искусственного интеллекта в мониторинге и анализе угроз безопасности и другие темы.