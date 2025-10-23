Госдеп получил рекордное число заявок на трудоустройство

С момента инаугурации президента США ведомство получило 5,7 тыс. запросов соискателей для поступления на дипломатическую службу

Редакция сайта ТАСС

Государственный департамент США © Celal Gunes/ Anadolu Agency via Getty Images

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Число желающих устроиться на дипломатическую службу в Государственный департамент США достигло максимума за 10 лет. В ведомстве связывают подобную динамику со внешнеполитической повесткой президента США Дональда Трампа.

"Сегодня больше американцев хотят попасть на дипломатическую работу в Государственном департаменте, чем когда-либо еще за последние десять лет", - говорится в заявлении ведомства в X.

В прикрепленной к сообщению инфографике указывается, что с момента инаугурации Трампа в начале 2025 года Госдепартамент получил 5,7 тыс. заявлений на поступление на дипломатическую службу. Аналогичный показатель после вступления в должность предшественника Трампа Джо Байдена составлял 1,5 тыс. заявлений.

11 июля агентство Associated Press сообщило о том, что Госдепартамент начал массовые увольнения, предполагающие сокращение 1,3 тыс. сотрудников. Они стали частью плана госсекретаря США Марко Рубио по реорганизации ведомства с целью финансовой экономии и внесения идеологических корректировок.

Как объявил в конце апреля Рубио, американская администрация во главе с Трампом проведет "всеобъемлющую реорганизацию" Госдепартамента прежде всего с целью сокращения бюрократического аппарата. По свидетельству газеты The Washington Post, план Рубио предусматривает, в частности, увольнение десятков тысяч сотрудников Госдепартамента (из примерно 80 тыс.), а также закрытие нескольких консульств и некоторых программ внешнеполитического ведомства. Предполагается, что в центральном аппарате внешнеполитического ведомства под сокращение попадет около 15% штата (примерно 3,4 тыс. сотрудников).