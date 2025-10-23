Politico: у ЕС нет единого способа сохранить цифровой суверенитет от США

Главный раскол по этому вопросу возник между Францией и Германией, отмечает издание

БРЮССЕЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Страны ЕС в преддверии саммита о цифровом суверенитете в ноябре не могут выработать единый подход в вопросе взаимодействия с компаниями США. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

По его данным, главный раскол по этому вопросу возник между Францией и Германией. Париж считает, что нужно сократить зависимость от американских цифровых гигантов и поддерживать местные компании. Берлин настаивает на защите интересов ЕС в цифровом пространстве без разрыва связей с США. По словам источника газеты, в связи с разногласиями стран подготовка к предстоящему саммиту идет неорганизованно, предварительных договоренностей пока нет. При этом Германия не единственная страна ЕС, которая выступает против полного разрыва связей с американскими компаниями. Австрия считает, что не следует интерпретировать суверенитет как "протекционистскую независимость".

Отмечается, что такая ситуация играет на руку США, так как сообщество пока не может выработать единой линии по противодействию американскому цифровому влиянию.

Саммит по цифровому суверенитету состоится в ноябре в Берлине, в нем планируют принять участие, среди прочих, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц.