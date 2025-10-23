Euractiv: ЕС вложит €1,1 млрд в реконструкцию штаб-квартиры в Брюсселе

Общая стоимость реконструкции здания Justus Lipsius оценивается в €803 млн

БРЮССЕЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Евросоюз рассматривает возможность потратить как минимум €1,1 млрд на реконструкцию здания, где располагается штаб-квартира Совета ЕС. Как сообщает портал Euractiv со ссылкой на внутренние документы, речь идет о здании Justus Lipsius.

Оно расположено напротив Европейской комиссии. Здание уже "относится к категории с наихудшими показателями энергоэффективности", цитирует портал документ. Реконструкцию также хотят провести из соображений безопасности. Как напоминает Euractiv, Совет ЕС занимает три соседних здания в Европейском квартале в Брюсселе.

Общая стоимость реконструкции Justus Lipsius оценивается в €803 млн. Если Совет возьмет кредит для реализации проекта, дополнительные расходы на погашение процентов оцениваются в более чем €300 млн, а общие затраты, таким образом, достигнут более €1,1 млрд. Портал отмечает, что эти траты планируются на фоне сокращения бюджетных расходов по всему континенту и уже идущих напряженных переговоров по следующему семилетнему бюджету ЕС.

Работы должны начаться в 2029 году, а открытие здания планируется на 2036 год.