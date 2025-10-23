Гросси: ремонт питающей ЗАЭС со стороны РФ ЛЭП "Днепровская" завершили

Восстановительные работы питающей станцию украинской линии "Ферросплавная-1" продолжаются

ЗАЭС © Алексей Коновалов/ ТАСС

ВЕНА, 23 октября. /ТАСС/. Работы по возобновлению работы линии электропередачи (ЛЭП) "Днепровская", питающей Запорожскую АЭС со стороны России, завершены. Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"Восстановление внешнего питания <...> Запорожской АЭС продолжается после месячного отключения, ремонт 75-киловольтной Днепровской линии завершен в условиях локального прекращения огня", - приводит его слова пресс-служба МАГАТЭ.

В агентстве отметили, что восстановление внешнего электропитания станции - это "ключевой шаг для обеспечения ядерной безопасности". При этом МАГАТЭ "продолжает координироваться" с Россией и Украиной в целях дальнейшего ремонта 330-киловольтной ЛЭП "Ферросплавная-1", которая обеспечивает внешнее электроснабжение АЭС со стороны Украины.

В результате обстрелов со стороны ВСУ внешнее электроснабжение 23 сентября перестало поступать на ЗАЭС, это стало десятым подобным инцидентом с начала украинского конфликта. Ранее глава Росатома Алексей Лихачев на конференции МАГАТЭ в Вене заявил, что единственным реальным источником угрозы для ЗАЭС и ее работников являются безрассудные действия киевских вооруженных формирований.