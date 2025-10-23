Nikkei Asia: в Японии будут разводить свиней-клонов для пересадки органов людям

Стартап PorMedTec собирается выращивать около 100 животных в год

ТОКИО, 23 октября. /ТАСС/. Японский стартап PorMedTec намерен к 2027 году открыть ферму для разведения клонированных свиней, которых будут использовать с целью пересадки органов людям. Об этом сообщил портал Nikkei Asia.

В публикации отмечается, что PorMedTec совместно с американской биотехнологической компанией eGenesis будет создавать клонированных животных, используя клетки обычных свиней. Биоматериал предварительно будут генетически модифицировать для того, чтобы снизить вероятность отторжения органов иммунитетом будущего пациента.

Ферма расположится в Осаке и будет выращивать около 100 свиней в год. Как только животные достигнут нужного размера, их планируют перевозить в медицинские центры для извлечения нужных органов. На ферме будет задействовано современное оборудование, включая камеры наблюдения с искусственным интеллектом для отслеживания температуры тела и прочих биологических показателей свиней.

Портал отмечает, что в условиях нехватки донорского материала для пересадок людям можно использовать свиные органы, поскольку они схожи по размеру с человеческими. В феврале прошлого года токийский Университет Мэйдзи, проектом которого является PorMedTec, сообщил, что этот стартап и компания eGenesis впервые в истории Японии создали трех клонированных свиней для последующих пересадок их органов людям, а в ноябре японская компания впервые успешно пересадила почку свиньи обезьяне. В сентябре 2025 года eGenesis объявила, что пациент, которому ранее трансплантировали почку генно-модифицированной свиньи, прожил рекордные семь месяцев, не нуждаясь в диализе (отчистка крови от токсинов посредством фильтрации).

Проект PorMedTec был запущен Университетом Мэйдзи в 2017 году с целью внесения вклада в развитие мировой медицины путем создания материалов нового поколения для регенеративной медицины.