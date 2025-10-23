Таджикистан вернул на родину 4 тыс. студентов

Они являлись объектом обработки террористических организаций и зарубежных религиозных образовательных учреждений, заявил председатель Государственного комитета национальной безопасности республики Саймумин Ятимов

ДУШАНБЕ, 23 октября. /ТАСС/. Власти Таджикистана вернули на родину более 4 тыс. студентов, чтобы не допустить их присоединения к террористическим организациям. Такие данные привел председатель Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана Саймумин Ятимов, выступая в Душанбе на Третьей конференции СНГ по противодействию терроризму и экстремизму.

"В целях предупреждения присоединения к террористическим и экстремистским группировкам возвращены на родину более 4 тыс. таджикских студентов, которые являлись объектом обработки террористических организаций и зарубежных религиозных образовательных учреждений", - сказал он.

Ятимов подчеркнул, что еще одна угроза для стран СНГ формируется в Сирии. "В рядах международных террористических структур [в Сирии] принимают участие выходцы из стран нашего региона, которые совершенствуют свой боевой опыт", - отметил он. Глава комитета добавил, что, признавая серьезность этих угроз, правительство Таджикистана принимает "решительные и комплексные меры, направленные на противодействие этим вызовам и угрозам".