Адвокат Гуцул заявил о нарушениях при изучении материалов обвинения по делу

Глава Гагаузии неоднократно заявляла, что информация до нее доходит лишь частично

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 23 октября. /ТАСС/. Изучение материалов обвинения по делу главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул в Центральной апелляционной палате проходит в спешке и с нарушениями. Об этом сообщил ТАСС адвокат Константин Бриа, комментируя многократные просьбы со стороны защиты, судей и подзащитных к прокурору говорить разборчивее и информативнее.

Читайте также

Что известно о приговоре главе Гагаузии Евгении Гуцул

"Спешка и тактика, которую избрала прокурор на этапе изучения доказательств обвинения в суде, нарушает законодательство", - сказал Бриа. Гуцул присутствует на заседании по видеосвязи и с переводчиком. Она неоднократно заявляла, что информация до нее доходит лишь частично.