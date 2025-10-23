Орбан не принял участия в первой половине саммита ЕС

Это связано с тем, что венгерский премьер-министр планирует выступить на митинге в Будапеште

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © John Thys, Pool Photo via AP

БУДАПЕШТ, 23 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не стал принимать участие в первой половине саммита Евросоюза в Брюсселе, поскольку в середине дня планирует выступить на митинге в Будапеште. Он состоится на площади Лайоша Кошута перед зданием национального парламента после крупной демонстрации, получившей название "Марш мира" и направленной на поддержку миролюбивой политики правительства страны.

Таким образом, Орбан сможет присоединиться к лидерам других стран ЕС на встрече в столице Бельгии только во второй половине дня или вечером. Все решения, которые могут быть приняты там в начале саммита, в том числе по поводу использования замороженных на Западе российских активов, останутся без участия Венгрии.

Ранее Орбан заявлял, что не поддержит экспроприацию этих активов в интересах Украины, если Россия в ответ примет меры против членов Евросоюза. Будапешт провел консультации с Москвой по этому вопросу.

Перед началом митинга Орбан заявил, что сегодня из Будапешта будет передано "сообщение всему миру: Венгрия говорит нет войне!" "Мы не будем умирать за Украину. Мы не отправим наших детей на бойню по приказу Брюсселя", - написал Орбан в Х.

Саммит ЕС в Брюсселе продлится до 24 октября.