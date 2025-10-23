Сийярто: Брюссель пытается избежать всего, что привело бы к миру на Украине

Элиты Евросоюза одержимы войной, отметил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Элиты Евросоюза одержимы войной и пытаются избежать любых инициатив, которые бы привели к миру на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью газете The Washington Times.

"Европейский мейнстрим старается не допустить всего, что могло бы принести мир. Почему? Потому что Европа сейчас находится во власти военной психологии", - сказал глава венгерской дипломатии. Он отметил, что Будапешт всегда готов выступить в качестве посредника для переговоров и сохраняет каналы связи с РФ открытыми. "Если вы откажетесь от каналов связи, вы откажетесь и от надежды на мир", - подчеркнул Сийярто.