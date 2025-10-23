ЕСПЧ отклонил жалобу экс-премьера Франции на приговор парижского суда

Франсуа Фийона признали виновным в незаконном трудоустройстве секретаря

ПАРИЖ, 23 октября. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу бывшего премьер-министра Франсуа Фийона на приговор парижского суда, признавшего его виновным в незаконном трудоустройстве секретаря. Об этом говорится в решении ЕСПЧ.

Суд отказался принять жалобу к рассмотрению, так как счел безосновательным заявление Фийона о том, что он не смог воспользоваться правом на беспристрастное правосудие.

17 июля Апелляционный суд Парижа приговорил соратника экс-президента Николя Саркози Фийона, занимавшего пост премьера в 2007-2012 годах, к четырем годам лишения свободы условно по делу о фиктивном трудоустройстве его жены. Бывший глава правительства также должен выплатить штраф в размере €375 тыс. Кроме того, ему запрещено выдвигать свою кандидатуру на выборах в течение пяти лет.

Скандал вокруг Фийона разразился во время предвыборной президентской кампании 2017 года. На тот момент он был ведущей фигурой французских правоцентристов. Еженедельная газета Le Canard enchaîné выступила с утверждением, что жена бывшего премьера и кандидата в президенты страны Пенелопа Фийон в течение восьми лет получала зарплату как парламентский помощник, не выполняя никакой работы. Первоначально на эту должность ее оформил сам политик, будучи депутатом Национального собрания (нижняя палата парламента республики). После того, как Фийон был назначен премьером, его жену трудоустроил уже его преемник в парламенте Марк Жуло.