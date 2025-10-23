Суд на Украине назначил экс-главе "Мотор Сич" Богуслаеву залог почти в $22 млн

Вячеславу Богуслаеву, обвиняемому в госизмене, продлили срок содержания под стражей до 20 декабря

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Украинский суд продлил на два месяца арест экс-главе компании "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву, обвиняемому в госизмене, и назначил ему залог в размере почти 1 млрд гривен (примерно $22 млн). Об этом сообщили в офисе генерального прокурора Украины.

"По ходатайству прокуроров офиса генерального прокурора суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему президенту "Мотор Сич" еще на два месяца - до 20 декабря 2025 года с определением размера залога в сумме 908,3 млн гривен", - говорится в Telegram-канале офиса генпрокурора.

В конце августа издание "Подробности" со ссылкой на адвокатов экс-главы "Мотор Сич" сообщило, что 86-летнему Богуслаеву грозит физическое устранение под видом внезапной естественной смерти. За время содержания под стражей Богуслаев, по словам адвокатов, пережил клиническую смерть. Он две недели находился в частной клинике под стражей, где его несколько раз обследовали, в частности специалисты из Института сердца.

Богуслаев был арестован в октябре 2022 года, в ноябре того же года на его имущество был наложен арест. Предприятие "Мотор Сич" в ноябре 2022 года было изъято у владельцев и передано под управление Министерства обороны Украины. Ранее СБУ добавило в список обвинений против Богуслаева, помимо "госизмены", "незаконное присвоение" активов "Мотор Сич", а также "отмывание денег".