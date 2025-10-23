Партия "Великая Молдова" после отстранения от выборов просит запросить позицию ЕСПЧ

Руководитель партии Виктория Фуртунэ назвала фальсификациями обвинения, которые основываются на журналистском расследовании

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 23 октября. /ТАСС/. Оппозиционная партия "Великая Молдова" попросила суд запросить позицию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по поводу отстранения ее от парламентских выборов. Об этом сообщила журналистам ее руководитель Виктория Фуртунэ.

"Сегодня мы обратились в Высшую судебную палату с ходатайством о направлении запроса в ЕСПЧ с целью получения консультативного заключения, которое позволит создать прецедент для устранения злоупотреблений, связанных с отстранением неудобных политических партий", - сказала политик. Она назвала фальсификациями обвинения, которые основываются на журналистском расследовании.

Ранее эту партию обвинили в получении финансирования из России и за день до голосования отстранили от парламентских выборов 28 сентября. Суд также ввел ограничения на ее деятельность. Фуртунэ назвала обвинения необоснованными. По ее словам, за этим решением стоят правящая Партия действия и солидарности и президент Майя Санду. 26 сентября по обвинению в незаконном финансировании была также отстранена партия "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах. Ранее в Молдавии было запрещено снимать партии с выборов в период избирательной кампании, однако летом этого года в закон были внесены поправки.