Мерц сдержанно оценил перспективу использования замороженных активов России

Канцлер ФРГ рассчитывает, что в Брюсселе удастся прийти к "конкретному решению" на этот счет

Редакция сайта ТАСС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БРЮССЕЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц более сдержанно, чем прежде, расценил перспективу использования замороженных в Европе российских активов.

"Я и премьер-министр Бельгии [Барт Де Вевер] в последние дни и недели неоднократно обсуждали эту тему, я разделяю его опасения, но он заинтересован в совместном решении, поэтому я ожидаю, что мы сегодня сделаем шаг вперед", - сказал канцлер после прибытия на саммит ЕС. Три недели назад на встрече в Копенгагене Мерц выразил уверенность в том, что в Брюсселе удастся прийти к "конкретному решению" на этот счет.

23 октября Де Вевер подтвердил, что Бельгия заблокирует решение Евросоюза по российским активам, если остальные члены ЕС не разделят все риски.

Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против их экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства Западом замороженных российских резервов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на кражу ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Кремль намерен организовать юридическое преследование причастных к этой схеме.