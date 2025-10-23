Трамп посетит сектор Газа

Предполагается, что президент США позглавит "Совет мира", который займется внешним управлением на переходный период

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что посетит сектор Газа.

"Да, я поеду", - ответил он на соответствующий вопрос в интервью журналу Time.

Согласно опубликованному ранее администрацией президента США американскому плану урегулирования конфликта в Газе, предполагалось, что анклав перейдет под внешнее управление на переходный период. "Совет мира", как предлагается в плане, будет возглавлять Трамп, имена других его членов должны быть объявлены позднее. При этом в документе отмечалось, что в этот орган войдет в том числе бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. "Совет мира" будет представлять собой очень влиятельную группу людей и будет иметь большую власть на Ближнем Востоке", - полагает Трамп.

9 октября Трамп объявил, что представители Израиля и радикального палестинского ХАМАС достигли договоренностей по первому этапу мирного плана, который предполагает освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников и отвод израильских войск на согласованные позиции.

В ночь на 10 октября канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проинформировала, что правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников. Соглашение о прекращении огня вступило в силу 10 октября. При этом обе стороны уже обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня.