Трамп: Израиль лишится поддержки США в случае аннексии Западного берега Иордана

Американский президент заявил, что аннексии не произойдет, потому что он "дал слово арабским странам"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не допустят возможной израильской аннексии Западного берега реки Иордан под угрозой полного прекращения оказания помощи еврейскому государству. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time.

Его спросили о последствиях возможной аннексии. "Этого не произойдет, потому что я дал слово арабским странам. И вы (Израиль - прим. ТАСС) не можете этого сделать сейчас. Мы получили огромную поддержку от арабских стран. Этого не произойдет, потому что я дал слово арабским странам. Этого не произойдет. Если это произойдет, Израиль лишится всей поддержки со стороны Соединенных Штатов", - подчеркнул американский лидер.

23 октября в Тель-Авиве вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал усилия Израиля по аннексии Западного берега Иордана "глупым политическим трюком".

Ранее пресс-служба израильского парламента сообщила, что Кнессет утвердил в предварительном чтении два выдвинутых депутатами законопроекта о распространении израильского суверенитета на поселения на Западном берегу реки Иордан. 23 июля Кнессет принял декларацию с призывом к правительству Израиля распространить израильский суверенитет на Западный берег реки Иордан. Тогда 71 из 120 депутатов проголосовал за эту декларативную резолюцию, 13 высказались против.