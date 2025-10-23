Орбан: в ЕС идут разговоры о разделе Украины

По словам премьер-министра Венгрии, республика потеряла свой суверенитет

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © AP Photo/ Vladimir Voronin

БУДАПЕШТ, 23 октября. /Корр. ТАСС Иван Лебедев/. Украина потеряла свой суверенитет, и в Европейском союзе уже обсуждается возможность раздела этой страны в соответствии со старой колониальной логикой. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на митинге, который состоялся у здания национального парламента после антивоенного "Марша мира" в Будапеште.

Говоря о стремлении лидеров ЕС продолжать украинский конфликт, он выразил мнение, что "Украина уже давно не суверенна, не независима и уж точно не самостоятельна". "Ее судьба находится в чужих руках", - считает глава правительства.

По его словам, лидеры ЕС говорят о поддержке Украины и пытаются "втиснуть ее в Евросоюз", но "вопрос о разделе Украины уже стоит на повестке дня". Орбан назвал это "старой колониальной логикой", согласно которой надо "разваливать ослабленные страны" и потом не оставаться в стороне от их дележа.