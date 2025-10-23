В офисе Нетаньяху назвали провокацией голосование за аннексию Западного берега

оппозиция хотела посеять раздор во время визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Израиль, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра еврейского государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 октября. /ТАСС/. Партия "Ликуд" во главе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху не поддерживает обсуждаемый в Кнессете (парламент) законопроект об аннексии Западного берега реки Иордан. Об этом говорится в заявлении канцелярии Нетаньяху, в котором эта инициатива законодателей названа "провокацией оппозиции".

"Голосование по вопросу аннексии в Кнессете было сознательной политической провокацией со стороны оппозиции с целью посеять раздор во время визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Израиль. Оба законопроекта были внесены членами Кнессета от оппозиции. Партия "Ликуд" и религиозные партии - основные участники коалиции - не голосовали за эти законопроекты, за исключением одного недовольного члена "Ликуда", который недавно был отстранен от должности председателя комиссии Кнессета. Без поддержки "Ликуда" у этих законопроектов мало шансов на продвижение", - заявили в канцелярии.

Днем ранее парламент утвердил в предварительном чтении два законопроекта о распространении израильского суверенитета на поселения на Западном берегу реки Иордан. 23 июля Кнессет принял декларацию с соответствующим призывом к правительству Израиля. Тогда 71 из 120 депутатов проголосовал за декларативную резолюцию, 13 высказались против.

Голосование 22 октября по вопросу территорий на Западном берегу реки Иордан совпало с визитом вице-президента США в Израиль. Комментируя это перед вылетом из Тель-Авива 23 октября, Вэнс назвал попытки аннексировать Западный берег "глупым политическим трюком". Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time 23 октября заявил, что Вашингтон не допустит возможной израильской аннексии Западного берега реки Иордан. По его словам, "если это произойдет, Израиль лишится всей поддержки со стороны Соединенных Штатов".