Минэкономики ФРГ считает, что санкции США не коснутся немецких "дочек" "Роснефти"

По словам представителя ведомства, ограничения не должны распространяться на германские активы "Роснефти", поскольку они отделены от российской материнской компании

БЕРЛИН, 23 октября. /ТАСС/. Минэкономики Германии исходит из того, что новые санкции, введенные администрацией президента США Дональда Трампа, не будут затрагивать дочерние компании "Роснефти", находящиеся под внешним управлением правительства Германии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя министерства.

По словам представителя ведомства, санкции США не должны распространяться на германские активы "Роснефти", поскольку они отделены от российской материнской компании и находятся под внешним управлением Германии, поясняет Reuters. ФРГ, как указал источник агентства, пытается добиться вывода этих активов "Роснефти" из-под действия американских санкций.

8 сентября Минэкономики Германии сообщило, что правительство ФРГ продлило срок внешнего управления германскими активами "Роснефти" (Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH) до 10 марта 2026 года. В ведомстве обосновали этот шаг законом об энергобезопасности. Тем самым Федеральное сетевое агентство ФРГ, как подчеркивало ведомство, сохраняет контроль над Rosneft Deutschland и соответствующими долями в трех НПЗ - PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Фобурге.

Ранее Министерство финансов США включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции Минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.