Украина запросила у НАТО 3,5 тыс. автоцистерн и 600 рефрижераторов

Они необходимы для борьбы с последствиями разрушений инфраструктуры, сообщил Евро-атлантический координационный центр по реагированию на катастрофы

БРЮССЕЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Украина срочно запросила у НАТО 3,5 тыс. автомобилей-цистерн и 600 авторефрижераторов для борьбы с последствиями разрушений инфраструктуры. Об этом сообщил Евро-атлантический координационный центр по реагированию на катастрофы (EADRCC).

В сообщении говорится, что ВСУ "передали запрос о международной помощи через структуры НАТО", чтобы бороться с последствиями "разрушения объектов инфраструктуры". В приложенном документе перечислены: "520 водяных автоцистерн объемом до 20 кубометров, можно б/у, 1 100 прицепов-цистерн до 10 кубометров, 600 рефрижераторов, 1 500 прицепов-рефрижераторов, 2 448 топливозаправщиков с объемом цистерны до 12 кубометров и 568 топливных автоцистерн объемом 18 кубометров".

Публикация является официальным обращением к странам альянса по поводу начала передачи указанной техники в координации с EADRCC. Специфика запросов тяжелой техники заключается в том, что эти поставки считаются экстренными, поэтому не входят в пакеты военной или гражданской помощи, выделяемые членами НАТО. Украина активно пользуется этим механизмом для получения техники двойного назначения.