НАТО подтвердило встречу "коалиции желающих" в Лондоне 24 октября
Редакция сайта ТАСС
15:38
БРЮССЕЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Заседание "коалиции желающих" в Лондоне пройдет 24 октября под председательством Великобритании и Франции с участием генсека НАТО, подтвердила пресс-служба блока.
"24 октября генсек НАТО Марк Рютте отправится в Лондон для участия в заседании "коалиции желающих" под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эмманюэля Макрона", - сообщила пресс-служба организации.
"Коалиция желающих" по оказанию помощи Киеву на встрече в британской столице планирует обсудить план из 12 пунктов по урегулированию конфликта на Украине, сообщала ранее со ссылкой на источники газета The Daily Telegraph.